Prima in Azzurro per Coubis: dall’Under 21 della Romania, all’Under 20 dell’Italia

Letteralmente conteso da Romania e Italia, il gioiello del Milan ha deciso di vestire l’Azzurro: è stato convocato nell’U20 di Nunziata.

Ha solo diciannove anni, è considerato un grande prospetto ed è il capitano del Milan Primavera.

Andrei Coubis è uno di quei ragazzi sui quali sono in molti a scommettere. Difensore centrale dotato di un grande fisico, è entrato a far parte del settore giovanile rossonero 2019, dopo aver mosso i primi passi nel Lombardia Uno (la stessa società che ha visto crescere un giovanissimo Sandro Tonali).

Il fatto che abbia qualità fuori dal comune è certificato da una prova di non poco conto: Italia e Romania se lo stanno letteralmente contendendo.

Nato e cresciuto a Milano da genitori di Bucarest, nel corso della sua giovanissima carriera ha già rappresentato la Romania vestendo le maglie delle Nazionali U19, U20 e U21 (lo scorso 27 settembre 2022 l’esordio in una partita contro i pari età dell’Olanda).

Tutto questo prima che gli venisse prospettata la possibilità di vestire la maglia Azzurra e di entrare dunque a far parte del giro delle rappresentative dell’Italia.

Nei mesi scorsi si era anche parlato della possibilità di una sua convocazione nella Nazionale maggiore romena, al fine di anticipare la ‘concorrenza’, ma il commissario tecnico Eduard Iordanescu ha preferito non anticipare i tempi.

Puntuale è dunque arrivata una chiamata da parte di Carmine Nunziata, ovvero il commissario tecnico dell’Italia U20. Ha infatti inserito Coubis nella lista dei ventitré convocati per le sfide in programma a fine marzo contro Norvegia e Germania.

Chiamata alla quale il centrale rossonero ha risposto positivamente e la cosa si tradurrà ovviamente nella sua prima esperienza in Azzurro.

Coubis, in questa stagione, ha giocato ventuno partite complessive, cinque delle quali in Youth League (condite da un goal) e sarà uno dei pilastri della Primavera del Milan che contenderà all’Hajduk Spalato il pass per la finalissima della massima competizione continentale per squadre U19.