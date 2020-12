Il presidente ad interim del Barcellona è chiaro su Messi: "Lo avrei venduto"

Il rapporto tra Lionel Messi e il sembrava destinato a concludersi in estate, con la richiesta d'addio dell'argentino ad infiammare il calciomercato: alla fine il fuoriclasse di Rosario è rimasto al suo posto, ma sempre con grossi dubbi legati al suo futuro e al contratto in scadenza a giugno 2021.

Dopo le dimissioni di Bartomeu, la carica di presidente blaugrana è passata a Carles Tusquets, che guiderà la società fino alle prossime elezioni presidenziali. Intervistato da 'RAC 1', il numero uno ad interim dei catalani ha dimostrato di essere terribilmente pragmatico alla domanda su come avrebbe gestito lui il caso Messi.

"Dal punto di vista economico sarebbe stato auspicabile vendere Messi, io lo avrei fatto: in ci sono dei limiti salariali. Ma suppongo che ci fosse uno staff tecnico da consultare prima".

Neymar è uscito pubblicamente allo scoperto dichiarando di voler tornare a giocare con Messi: il Barcellona potrebbe permettersi un suo ritorno solo ad una condizione.

"Se venisse gratis si potrebbe fare. Altrimenti no, mancano i soldi. A meno che il prossimo presidente faccia un miracolo. Se Neymar fosse in vendita e lo staff tecnico fosse d'accordo ad acquistarlo, perché no?".