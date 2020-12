Neymar allo scoperto: "Voglio tornare a giocare con Messi"

L’attaccante del PSG, Neymar, svela di voler tornare a giocare con Messi: “E’ la cosa che più voglio, dobbiamo farlo l’anno prossimo”.

Hanno già giocato insieme per quattro stagioni tra il 2013 ed il 2017 quando vestivano entrambi la maglia del e insieme non solo hanno vinto moltissimo, ma hanno anche fatto vedere in campo cose meravigliose.

Leo Messi e Neymar sono stati le stelle di un Barça capace di completare uno storico triplete nella stagione 2014-2015, ma le loro strade si sono divise un paio di anni più tardi, quando il brasiliano ha deciso di trasferirsi in per diventare l’uomo simbolo indiscusso del .

Il club transalpino, pur di riuscire a farlo suo, nell’estate del 2017 sborsò qualcosa come 222 milioni di euro, ma di fatto il legame tra il Barcellona e lo stesso Neymar non si è mai spezzato, visto che a più riprese, nel corso degli ultimi anni, si è parlato di un suo possibile clamoroso ritorno.

Quello che è certo è che il brasiliano sogna di tornare a giocare al fianco di Messi e l’ha detto chiaramente ai microfoni di ESPN mercoledì sera dopo una doppietta rifilata al in .

“Quello che voglio di più è giocare di nuovo con Messi. Voglio giocare con lui, gli lascio anche il mio ruolo se vuole, per me non è un problema! L’anno prossimo dobbiamo giocare di nuovo insieme, di sicuro”.

Il messaggio di Neymar è stato dunque chiaro, non resta che capire se e dove la coppia potrà ricomporsi. Se come detto in passato si è spesso parlato in un brasiliano di ritorno al Barcellona, dall’altro Messi la scorsa estate è parso ad un passo dal poter lasciare i blaugrana ed il contratto che lo lega al suo club scadrà nel 2021.