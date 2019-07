Presentazione Conte all'Inter: data, orario e diretta tv streaming

Tutte le informazioni per seguire la prima conferenza stampa di Antonio Conte come nuovo allenatore dell'Inter.

A oltre un mese dall'annuncio ufficiale del suo arrivo ritorno in , Antonio Conte si appresta a vivere la sua prima, vera giornata da allenatore dell', con la classica conferenza stampa di presentazione, che segna di fatto l'inizio della sua avventura in nerazzurro.

Dopo essersi preso un anno sabbatico dopo la fine dell'esperienza in con il , Conte sarà uno dei protagonisti annunciati della 2019/2020.

DATA E ORARIO PRESENTAZIONE CONTE

Antonio Conte sarà presentato come nuovo allenatore dell'Inter domenica 7 luglio alle ore 15.30. Il primo incontro di Conte con la stampa sarà l'occasione formale per aprire le porte della nuova sede dell'Inter, nel palazzo 'The Corner' in viale della Liberazione, a Milano in zona Porta Nuova. Insieme a Conte ci sarà l'amministratore delegato del club nerazzurro Beppe Marotta.

DOVE VEDERE LA PRESENTAZIONE DI CONTE IN TV

La prima conferenza stampa di Conte sarà visibile in diretta su Inter TV e su Sky Sport 24, rispettivamente canale 232 e 200 del bouquet di Sky. Presentazione che potrà essere seguita anche grazie a Chromecast, Smart Tv, Playstation o Xbox, collegandosi a YouTube e al canale ufficiale dell'Inter.

PRESENTAZIONE CONTE IN DIRETTA STREAMING

Chi vorrà seguire la presentazione di Conte in diretta dovrà collegarsi sul canale YouTube dell'Inter, sull'account Facebook ufficiale del club nerazzurro, oppure su Sky Go (app utilizzabile su smartphone, pc e tablet) selezionando i canali Sky Sport 24 o Inter TV.

PRESENTAZIONE CONTE SU GOAL

Goal seguirà la prima conferenza stampa di Antonio Conte in qualità di allenatore dell'Inter con una diretta testuale dettagliata, per non perdere le attesissime prime parole in nerazzurro dell'ex tecnico, tra le altre, di Chelsea e .