La storia continua: presentato l'album Calciatori Panini 2021-2022

Una tradizione che si rinnova ogni anno dal 1960 e che anche nel corso della stagione 2021-2022 farà compagnia nel corso dei mesi a tanti appassionati di calcio e non solo. L’album Calciatori Panini torna per scandire con le sue figurine questa annata calcistica e lo fa per la sessantunesima volta.

Nel corso dei decenni, l’album è diventato compagno inseparabile per appassionati di calcio e collezionisti e, nella mattinata di giovedì, è stato ufficialmente presentata l’ultima edizione.

L’evento, tanto atteso ma molti, si è svolto in streaming ed è stato condotto dal giornalista Marco Cattaneo. A fare da ‘padrone di casa’ è stato Antonio Allegra, direttore del mercato Italia per Panini, che ha svelato le novità dell’album che ha appena visto la lice.

“L’anno scorso abbiamo festeggiato il sessantesimo anniversario ed oggi la storia continua. La nostra idea è stata quella di innovare e questo perché il nostro è un target molto ampio. Abbiamo genitori e nonni che attraverso l’album portano i bambini nel mondo del calcio, e abbiamo anche i collezionisti veri e propri. Le figurine rappresentano un momento di condivisione anche per tanti adulti e tante donne. Resta un prodotto molto richiesto ed è tutto italiano”.

All’evento hanno partecipato Giacomo Raspadori, Alessandro Del Piero, l’amministratore delegato della Serie A De Siervo, il Presidente della Lega B Balata, quello di Lega Pro Ghirelli, il Presidente dell’AIC Calcagno e quello dell’Assoallenatori Ulivieri.

Proprio Renzo Ulivieri, nel corso del suo intervento, si è detto speranzoso di poter presto vedere Alessandro Del Piero nell’album Calciatori in veste di allenatore.

“Credo che il pensiero di entrare nell’album Panini come allenatore non ce l’abbia, ma io dico invece che dobbiamo spingerlo in questa direzione. Forse non he ha voglia, ma io mi auguro che possa diventare un allenatore”.

Pronta è stata la risposta dell’ex capitano della Juventus.

“Ringrazio Ulivieri per il suo supporto, poi magari ci vedremo in estate perchè mi manca ancora un passaggio per ultimare il mio percorso. Ne riparliamo presto”.

In attesa se un giorno Del Piero tornerà ad essere tra i protagonisti dell’album (“La prima figurina fu una sorpresa, ero al Padova e mi aggregarono alla prima squadra”), la certezza è quella che la tradizione va avanti e che come ogni anno, bambini e non solo vivranno l’emozione di aprire il classico pacchetto per scoprire quale figurina già hanno e... quale manca.