Premier amara per la Juventus: da Dybala a Rugani, nessuna cessione

La Juve contava sulla Premier League per cedere altri elementi dopo Kean e Cancelo, ma non ha concluso trattative: restano anche Mandzukic e Khedira.

Stop alle trattative: in il calciomercato estivo si è ufficialmente concluso. Almeno fino a gennaio, niente più affari e niente più contratti depositati. E niente più speranze per la , che proprio sulla Premier League contava per sfoltire la propria rosa.

Nell'ultimo giorno di mercato inglese, i bianconeri non sono riusciti a cedere rigorosamente nessuno. Nemmeno Paulo Dybala, che dopo aver rifiutato il non ha trovato l'accordo nemmeno con il . E così gli Spurs hanno ripiegato su altri due gioielli del calcio europeo: Giovani Lo Celso e Ryan Sessegnon.

Un altro esubero in forte odore di cessione era Mario Mandzukic. Trattativa col solito Manchester United messa in piedi e portata avanti negli ultimi giorni, ma mai giunta a una conclusione positiva. Fino alla fumata nera odierna.

Medesimo discorso per la coppia Daniele Rugani-Sami Khedira. L' aveva inserito anche l'ex empolese nella propria shortlist di centrali difensivi, ma alla fine ha chiuso col Chelsea per David Luiz. E sempre i Gunners non hanno affondato il colpo sul tedesco, visto allo stadio in occasione dell'Emirates Cup disputata contro il il 28 luglio. Resterà in rosa pure Blaise Matuidi, pure lui accostato - ma con minore convinzione - al Manchester United.

Niente cessioni nelle ore precedenti al gong di Premier League, dunque. E così la deve 'accontentarsi' delle uscite di Kean e Cancelo, ceduti rispettivamente all' e al . Ma la sensazione è che qualcos'altro, naturalmente non più con l'Inghilterra come destinazione, sarà fatto da qui al 2 settembre.