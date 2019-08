Ora è ufficiale: David Luiz passa dal Chelsea all'Arsenal

Si temeva che i tempi tecnici non ci fossero più, invece era solo questione di minuti e di pazienza: ora David Luiz è ufficialmente un nuovo giocatore dell' .

Il brasiliano arriva a Londra per rinforzare la difesa e rimpiazzare Laurent Koscielny, passato al . Il dovrebbe incassare 9 milioni di euro, mentre il giocatore avrebbe firmato un contratto biennale.

Il trasferimento è arrivato oggi a sorpresa, visto che soltanto lo scorso maggio il giocatore aveva rinnovato con il Chelsea fino al 2021.

Si tratta del secondo colpo di oggi del club dopo l'arrivo di Tierney dal Celtic. Sfumato invece l'arrivo di Daniele Rugani, altro nome accostato ai 'Gunners' nelle ultime ore di mercato.

Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4 😄



🇧🇷 #BemvindoDavid