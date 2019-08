Calciomercato, Tottenham scatenato: Lo Celso e Sessegnon sono ufficiali

Il Tottenham mette a segno due colpi nell'ultimo giorno di mercato, prelevando i talenti Lo Celso e Sessegnon da Betis e Fulham. Niente Dybala.

E colpaccio fu. Doppio colpaccio, per la precisione. Non Paulo Dybala e nemmeno Philippe Coutinho, ma Giovani Lo Celso e Ryan Sessegnon: sono loro due gli acquisti last minute del nell'ultimo giorno di mercato.

Lo Celso arriva al Tottenham in prestito con diritto di riscatto e indosserà la maglia numero 18. Non comunicate le cifre dell'accordo col Betis, ma si stima che la cifra complessiva dell'operazione si aggiri attorno a 60 milioni di euro.

Sessegnon, invece, ha firmato con il Tottenham a titolo definitivo: contratto di 6 anni, fino al 30 giugno 2025. Avrà la maglia numero 19. Nell'operazione è stato inserito il giovane Joshua Onomah, che si trasferisce al a titolo definitivo.