Le possibili avversarie della Juventus negli ottavi di Champions League

La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League come prima nel girone davanti al Barcellona: sventati diversi pericoli nell'urna.

La fa il colpo grosso a e si qualifica come prima nel proprio girone di . Trascinata da CR7 , la squadra di Andrea Pirlo sovverte tutte le gerarchie e sale al primo posto nel gruppo, mettendosi nella miglior condizione possibile in vista del sorteggio degli ottavi di finale.

CHI PUO' AFFRONTARE LA JUVENTUS NEGLI OTTAVI?

Nel sorteggio che si terrà lunedì , la Juventus scoprirà la sua avversaria negli ottavi di Champions League . Il primo posto pone i bianconeri nella miglior condizione possibile: saranno testa di serie, qundi certi di affrontare una squadra arrivata seconda.

POSSIBILI AVVERSARIE DELLA JUVENTUS

L'equilibrio in diversi gironi ha certamente portato molte squadre ben equipaggiate al secondo posto nel proprio gruppo. La Juventus, però, eviterà di scontrarsi contro club di primissima fascia come City, o .

In attesa delle partite di domani sera, che decreteranno le ultime due squadre che potrebbero affrontare i bianconeri, la squadra di Pirlo sa per certo che potrebbe affrontare e , in attesa di capire come si risolverà la vincenda tra e Basaksehir per determinare la seconda classificata nel gruppo H.

