Sorteggio ottavi Champions League 2020-2021: data, orario e dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio definirà la composizione degli ottavi di Champions League. Tutte le informazioni sulla data e su dove vederlo in tv e streaming.

La fase a gironi di è attesa per mesi da milioni di appassionati, ma il clou della competizione arriva con la disputa della fase ad eliminazione diretta: le migliori sedici squadre della competizione si sfidano per alzare il trofeo, vinto dal nell'estate del 2020.

Ci sarà una nuova regina o i bavaresi si confermeranno sul tetto d'Europa?

DATA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Il sorteggio degli ottavi della Champions League 2020-2021 si svolgerà lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 17:00 a Nyon, . La settimana prima si conclude la fase a gironi della massima competizione europea.

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: DOVE VEDERLO IN TV

Sarà possibile seguire in diretta il sorteggio degli ottavi di Champions League 20/21 su Sky, che ha acquisito i diritti della competizione: urna disponibile su Sky Sport 24 (200 del satellite e 481 del digitale terrestre). Altra possibilità per assistere al sorteggio della prima fase ad eliminazione diretta in chiaro sarà probabilmente il Canale 20 di Mediaset.

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: DOVE VEDERLO IN STREAMING

Sarà possibile assistere in diretta al sorteggio dei gruppi di Champions League non soltanto in tv, ma anche in : Sky mette infatti a disposizione degli abbonati l'applicazione gratuita SkyGo, scaricabile ed utilizzabile gratuitamente su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Il sorteggio dei gruppi della Champions League 2020/2021, come accade tutti gli anni, sarà inoltre visibile, sempre in diretta, anche sul sito dell'UEFA (www.uefa.com).

SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE