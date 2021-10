Il Porto ospita il Milan nella 3ª giornata del Gruppo B di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PORTO-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Milan di Stefano Pioli insegue la prima vittoria stagionale in Champions League e fa visita in trasferta al Porto di Sergio Conceição nella 3ª giornata del Gruppo B. I rossoneri sono ultimi nel loro girone con 2 sconfitte nelle prime 2 gare contro Liverpool e Atletico Madrid, mentre i lusitani hanno guadagnato un punto, pareggiando all'esordio con i Colchoneros, per poi essere travolti dai Reds.

Il Diavolo ha affrontato 6 volte nella sua storia i biancoblù nella massima competizione europea, con un bilancio positivo di 3 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, quest'ultima arrivata l'11 settembre 1996 al Meazza (2-3 per gli ospiti). In caso di k.o., sarebbe la prima volta nella sua storia che il Porto subirebbe 3 sconfitte interne di fila in Champions.

La coppia del Milan Rafael Leão e Brahim Diaz ha segnato o servito assist in entrambe le loro presenze in questa Champions League. L'ultimo giocatore rossonero che ha partecipato ad una marcatura in 3 presenze consecutive nel torneo è stato Zlatan Ibrahimovic nel 2011/12 (5 partecipazioni di fila). Lo spagnolo salterà tuttavia il confronto, essendo risultato positivo al Covid-19.

L'iraniano Mehdi Taremi è invece l'autore dell'unico goal segnato finora dal Porto nella competizione. In questa pagina tutte le informazioni su Porto-Milan, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PORTO-MILAN

Porto-Milan si disputerà la sera di martedì 19 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Do Dragão di Oporto. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 7ª in Champions League fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

L'attesa sfida Porto-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara dello Stadio Do Dragão sarà inoltre trasmessa in chiaro su Canale 5 (canali 5 e 505 HD del digitale terrestre) e in diretta streaming in chiaro su Mediaset Infinity e in pay per view su Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Mediaset non hanno ancora reso noti i propri telecronisti per la gara di Champions League Porto-Milan.

La sfida di Champions League, Porto-Milan, potrà essere vista anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La partita sarà inoltre visibile in diretta streaming gratuito su Mediaset Infinity, la nuova piattaforma streaming di Mediaset.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

Grazie a Goal sarà possibile seguire la sfida Porto-Milan anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dal prepartita, troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, dopo il fischio d'inizio avrete quindi gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Sergio Conceiçao potrebbe optare per un 4-2-3-1. In questa ipotesi, l'iraniano Taremi agirebbe da unica punta, mentre è bagarre per chi agirà sulla trequarti alle sue spalle. Otavio (in ballottaggio con Francisco Conceiçao, figlio dell'ex ala, e Jesus Corona), Toni Martínez (favorito su Fabio Vieira) e Luís Díaz (preferito al giovane Pepe) si candidano a indossare una maglia da titolare. Incertezza anche in mediana, con Uribe e Sergio Oliveira in pole, ma non è da escludere l'impiego di Bruno Costa e Vitinha. In difesa, João Mario e Wendell agiranno probabilmente da terzini, con Pepe e Marcano a comporre la coppia centrale. Fra i pali agirà Diogo Costa.

Pioli dovrà ancora far fronte a tante assenze: dopo la sfida con il Verona agli indisponibili si è aggiunto anche Rebic, vittima di una distorsione alla caviglia. K.o. Maignan, operato al polso, in porta giocherà ancora il rumeno Tatarusanu. In difesa è previsto il rientro a destra di Calabria, con Ballo-Touré a sinistra (Theo Hernández è positivo al Covid-19) e Kjaer (favorito su Romagnoli) e Tomori come coppia centrale. In mediana, squalificato Kessié dopo l'espulsione con l'Atletico Madrid, e k.o. Bakayoko, spazio dal 1' a Bennacer e Tonali. Davanti Giroud, parso in buone condizioni contro gli scaligeri, potrebbe essere preferito a Ibrahimovic nel ruolo di centravanti, mentre Saelemaekers, Krunic (in vantaggio su Daniel Maldini) e Rafael Leão agiranno a supporto sulla trequarti.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud.