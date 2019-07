Porto, Casillas torna ad allenarsi dopo l'infarto

Iker Casillas di nuovo sui campi d'allenamento: il portiere del Porto era stato colpito da un infarto lo scorso 1 maggio e aveva smentito il ritiro.

L'1 maggio l'immensa paura per un infarto che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera: a due mesi esatti di distanza Iker Casillas è rinato calcisticamente parlando.

L'estremo difensore del è infatti tornato ad allenarsi per il raduno dei 'Dragões', che si sono ritrovati per la preparazione estiva in vista dell'inizio ufficiale della stagione 2019/20.

"Torniamo al lavoro. Primo giorno".

In merito all'ex si erano sparse voci che ammiccavano addirittura al ritiro dall'attività agonistica per salvaguardare la propria salute, prontamente smentite con un tweet del 13 giugno.

Casillas continuerà ancora a lungo a volare da un palo all'altro della porta come ha sempre fatto fin dal 1999, anno dell'esordio con le 'Merengues' e inizio di una straordinaria avventura.