Politano e i festeggiamenti per lo Scudetto: coro contro la Juventus

Politano protagonista nel post-partita di Udinese-Napoli: lanciato un coro contro la Juventus durante la festa per il terzo Scudetto del Napoli.

E' ancora in corso la festa del Napoli per il terzo Scudetto: l'ufficialità è arrivata giovedì sera in quel della 'Dacia Arena' di Udine dove, grazie all'1-1 finale contro l'Udinese, Di Lorenzo e compagni hanno accolto l'aritmetica certezza del tricolore.

Serata macchiata in parte da alcuni scontri tra le tifoserie (sedati dalla Polizia) e contraddistinta dall'esplosione di gioia della squadra di Spalletti: i giocatori hanno ricevuto l'immenso affetto del loro popolo, accorso in massa in Friuli per non perdersi un traguardo storico.

Matteo Politano è stato uno dei giocatori più attivi durante i festeggiamenti, ergendosi a vero e proprio 'speaker': grazie all'ausilio di un megafono, si è reso protagonista di un episodio che non farà molto piacere ai tifosi della Juventus.

In un video diventato virale sui social, Politano ha infatti lanciato un coro contro la squadra bianconera, ripetuto più volte.

"E la Juve m***a, e la Juve m***a".

L'esterno non ha potuto dare il proprio contributo in campo a causa di un infortunio, ma ha trovato comunque il modo di farsi notare all'interno di una serata già entrata di diritto nella storia del Napoli.