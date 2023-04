Pogba racconta l'estorsione subita: "Ha avuto un grosso impatto sul mio fisico"

Pubblicati i colloqui tra Pogba e la Polizia sul caso estorsione, il giocatore rivela: "Ha avuto un grosso impatto sul mio fisico".

Zero presenze da titolare, appena quattro spezzoni giocati per un totale di 46 minuti complessivi. La prima stagione del ritorno di Pogba alla Juventus è stata un clamoroso flop.

A frenare il francese, acquistato dalla società bianconera a parametro zero la scorsa estate dopo la scadenza del suo contratto col Manchester United, sono stati i continui problemi fisici. Ma non solo.

Secondo quanto avrebbe raccontato lo stesso Pogba agli investigatori e pubblicato da 'l'Equipe', anche il caso estorsione di cui sarebbe rimasto vittima il giocatore da parte del fratello Mathias e di alcuni amici d'infanzia avrebbe pesantemente condizionato il suo rendimento in campo.

"L'ho tenuta per me a lungo e poi mi sono confidato. Questa vicenda ha avuto un impatto enorme sul mio fisico, soprattutto sugli infortuni. Ne ho parlato anche con il CT Deschamps".

Pogba d'altronde non gioca una partita per intero addirittura dal 12 marzo 2022, ovvero più di un anno fa. E non scende in campo dal 1' in gare ufficiali da Manchester United-Norwich del 16 aprile 2022. Poi una lunghissima serie di infortuni: polpaccio, ginocchio, coscia. Fino al graduale rientro in gruppo di queste settimane.

L'auspicio di Allegri e di tutti i tifosi della Juventus, ovviamente, è quello di poter rivedere il vero Pogba al più presto anche se, come ammesso dal tecnico bianconero, per riaverlo al top bisognerà probabilmente aspettare la prossima stagione.