Caso Pogba, cosa succede: indagini in corso, fermato il fratello Mathias

Proseguono le indagini sulla presunta estorsione ai danni di Paul Pogba da parte del fratello Mathias e di alcuni amici d'infanzia.

In attesa di rivederlo in campo, cosa che avverrà difficilmente prima di gennaio,, continuano le indagini sulla tentata estorsione denunciata da Paul Pogba.

Il centrocampista della Juventus sarebbe rimasto vittima di minacce, anche a mano armata, e richieste di denaro da parte del fratello Mathias e di un gruppo di vecchi amici d'infanzia che chiedevano soldi a Pogba in cambio di protezione.

Le indagini, come detto, sono ancora in corso ma dopo alcuni giorni di interrogatori secondo quanto riportano le agenzie di stampa Reuters e AFP, Mathias Pogba è stato posto in stato di fermo con l'accusa di tentata estorsione e associazione a delinquere. Insieme al fratello di Pogba sono state arrestate altre tre persone.

Il legale di Mathias, intervenuto ai microfoni dell'emittente francese BFMTV ha annunciato che presenterà ricorso contro la decisione delle autorità.

Qualche settimana fa lo stesso Mathias, via social, aveva minacciato di rilasciare scottanti rivelazioni sul giocatore della Juventus che ha dovuto difendersi anche dall'accusa di avere ingaggiato uno stregone contro Mbappè.

Cosa questa seccamente smentita da Paul Pogba e su cui si è espresso recentemente anche il diretto interessato: "Credo al mio compagno di squadra".