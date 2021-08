Pjanic, il ritorno alla Juventus si può fare: entro oggi la decisione

Miralem Pjanic può davvero tornare alla Juventus: la società bianconera farà la sua scelta entro la giornata odierna.

Miralem Pjanic alla Juventus, di nuovo. Da giorni si discute sulla possibilità che la 'Vecchia Signora' possa riaccogliere il centrocampista bosniaco, ormai un esubero del Barcellona che nel 2020 lo ha acquistato in cambio di Arthur, trasferitosi a Torino.

L'ex Roma è un'opzione calda per rinforzare un reparto divenuto spesso oggetto di critiche per la mancanza di alternative di qualità, l'ideale per Allegri che attende una decisione in merito da parte della società.

Contatto tra la #Juve e l’entourage di #Pjanic: i bianconeri entro questa sera decideranno se prendere o meno il bosniaco in prestito 🔥🇧🇦@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 30, 2021

Tale scelta avverrà entro e non oltre la giornata di oggi, deadline fissata per l'affondo che potrebbe risultare decisivo: l'operazione verrebbe chiusa con la formula del prestito, a cui il Barcellona non dovrebbe opporsi.

Pjanic, dunque, conoscerà il suo destino nelle prossime ore, con la speranza di poter rilanciare una carriera finita nelle sabbie mobili a causa delle tante panchine: il bianco e il nero della Juventus potrebbero dargli una grossa mano.