Pjanic a Bonucci: "La Juve deve puntare a più dello Scudetto"

Pjanic replica al pensiero di Bonucci: "Questa squadra deve ambire a molto più dello Scudetto". Poi critica Sarri: "Volevo giocare di più".

La saluta la Champions e anche Miralem Pjanic. Ultima in bianconero per il bosniaco, pronto per il , che si congeda nel modo più amaro possibile.

Il centrocampista, dopo l'eliminazione per mano del , a 'Sky' si lascia andare a considerazioni per nulla banali: si parte con la replica al pensiero di Bonucci.

"Ho sentito Leo, non per smentirlo ma questa squadra e questo club possono e devono puntare a molto di più dello Scudetto. Anni fa abbiamo fatto meglio. Il Lione doveva essere alla nostra portata. Questa eliminazione arriva a causa del match d'andata, quando stecchi una partita e la qualificazione si gioca su due match lo paghi".

Da Bonucci a Maurizio Sarri, sulla cui recente gestione Pjanic storce il naso.

