Pirlo e il trasferimento dal Milan alla Juve: "Fu una decisione giusta"

Era la emergente di Antonio Conte, quella che avrebbe gettato le basi per un impressionante ciclo di vittorie: il trasferimento di Andrea Pirlo dal alla Juventus fece discutere milioni di tifosi, ma il regista italiano non rimpiange nulla.

Intervenuto nel corso di una diretta su 'Instagram', l'ex metronomo della Nazionale ha commentato quella scelta:

Pirlo ha vissuto il passaggio da Conte ad Allegri, da entrambi ha preso qualcosa:

"Entrambi mi hanno insegnato tantissimo. Penso che gli allenatori che gestiscano solo non esitano più: ad esempio Allegri sembrava dall’esterno un tecnico che gestiva soltanto, ma in realtà era un gran lavoratore. La prima volta che ho valutato la possibilità di fare l’allenatore è stato dopo una lezione di Conte. Ce ne faceva sempre da 40 minuti l’una".

Dopo quella lezione di Conte Pirlo ha dunque deciso di voler allenare, l'ex centrocampista ha già le idee ben chiare:

"Sono più orientato verso le prime squadre e non verso le giovanili. Credo di aver bisogno di avere un obiettivo ben preciso da raggiungere, ho voglia di risentire quell’adrenalina della partita, la vittoria o la sconfitta, la responsabilità. Credo che il percorso giovanile non faccia per me, non è una cosa che può piacermi. Preferirei iniziare con i grandi”.