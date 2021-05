Pirlo sprona la Juventus: "Vedere l'Inter campione d'Italia deve motivarci"

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, parla alla vigilia della sfida con l’Inter: "Demiral potrebbe essere titolare, Chiesa sarà a disposizione".

E’ una vigilia importantissima quella che si sta vivendo in casa Juventus. La compagine bianconera infatti, sabato sera sarà impegnata contro l’Inter in una sfida che mette in palio punti che potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.

La Juve, attualmente quinta in classifica a -1 dal Napoli, non può permettersi passi falsi contro una squadra che ha già matematicamente vinto lo Scudetto e che è reduce da quattro vittorie consecutive. Andrea Pirlo, parlando in conferenza stampa, ha cominciato parlando della sfida contro il Sassuolo:

“Mi è piaciuto l'atteggiamento di mercoledì, avevamo bisogno di ritrovarci dopo la partita contro il Milan e siamo stati compatti. Aver visto la prestazione di mercoledì fa pensare che ci dispiace, avremmo potuto avere punti in più rimanendo sempre concentrati come a Reggio Emilia. A fine anno riesamineremo tutta la stagione, analizzando gli errori per non commetterli più".

Riguardo alla formazione, Andrea Pirlo fornisce solo tre dettagli sui possibili undici di partenza della Juventus:

"Domani Alex Sandro gioca, perché è squalificato in Coppa Italia. Per gli altri vedremo, dobbiamo recuperare energie. Chiesa sta sempre meglio, credo che domani sera sarà a disposizione. Demiral è a disposizione, potrebbe partire dall'inizio".

L'allenatore della Juventus poi si concentra anche sull'Inter, facendo ai nerazzurri anche i complimenti per lo Scudetto: