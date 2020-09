Pirlo non si nasconde: "Sono alla Juventus, so che devo vincere"

Andrea Pirlo commenta la prima uscita stagionale della Juventus: “Sono soddisfatto, stiamo provando diverse cose. L’attaccante? Serve subito”.

Prima uscita stagionale per la nuova di Andrea Pirlo. La compagine bianconera si è imposta in amichevole con un netto 5-0 sul Novara, che porta le firme di Cristiano Ronaldo, Ramsey, Pjaca e Portanova (doppietta per lui).

Il nuovo tecnico del campioni d’ , intervistato ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, si è detto soddisfatto della prova dei suoi uomini.

“Sono soddisfatto perché è stata la prima partita. Ci siamo ritrovati con tutti i giocatori a disposizione solo giovedì, quindi abbiamo avuto due soli giorni per preparare la gara e le cose da fare. I ragazzi si sono impegnati e la cosa più importante è che hanno fatto un bell’allenamento”.

Pirlo ha disegnato la sua prima con una difesa a tre.

“Stiamo provando varie soluzioni. Nel primo tempo abbiamo giocato con una linea a quattro che poi diventava a tre in fase di impostazione. Nel secondo tempo invece siamo rimasti esclusivamente a tre sia dietro che avanti. Stiamo provando diverse soluzioni anche per vedere i giocatori che abbiamo a disposizione. Adesso avremo una settimana per preparare la gara con la ”.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della stagione deve essere una Juventus dotata della giusta dose di entusiasmo.

“I ragazzi si stato abituando ad un nuovo sistema di lavoro ed è importante che si stiano divertendo. Siamo attesi da una lunga stagione, avremo tempo per stare insieme”.

La Juventus ha sorpreso in molti affidando la sua panchina a Pirlo.

“Sono l’allenatore della Juve ed è normale che chi viene qui deve vincere. So che devo vincere, era così da calciatore e sarà così anche da allenatore”.

Il club bianconero è ancora alla ricerca di una prima punta che vada a sostituire Higuain in rosa.

“Mi serve il prima possibile, ma sappiamo che il mercato è lungo e che finirà solo il 4 ottobre”.

A segnare il primo goal stagione è stato Cristiano Ronaldo.