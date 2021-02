Il plauso di Pirlo a Kulusevski: "Sta facendo bene in un ruolo non suo"

Dopo la vittoria sul Crotone, il tecnico analizza la prestazione dello svedese: "Gli chiediamo tanto in fase d non possesso".

La Juventus ritrova la vittoria : 3-0 interno sul campo del Crotone, guidata da una doppietta di Cristiano Ronaldo, che vola due volte in cielo per mettere la gara in discesa. Andrea Pirlo nel post-partita a 'Sky Sport' ha analizzato la vittoria.

"Siamo partiti nervosi a causa delle ultime due sconfitte, siamo stati poco lucidi con la palla. Dopo i goal siamo stati tranquilli. Abbiamo sbagliato troppi passaggi, per frenesia. L’importante erano i tre punti".

Da valutare anche la condizione fisica della squadra: a Verona nel prossimo weekend mancherà anche Danilo, che sarà squalificato.

"Quanti ne recupero col Porto? Non lo so, ora penso a Verona. Avremo squalificato Danilo, dovremo studiare qualcosa.. Alvaro non è stato bene e ha bisogno di tempo per rimettersi in sesto".

Parole poi per Kulusevski, che ha giocato ancora da spalla di Ronaldo nel 4-4-2, in un

"Con Kulusevski cerchiamo di più gli esterni andando in ampiezza. Giocare alla Juve o nel Parma sono cose diverse. Nel Parma aveva più spazi. Ora sta facendo bene un ruolo che non è proprio il suo. Gli chiediamo tanto in non possesso".

Commento finale per Chiesa, grande protagonista sulla fascia destra.