Pirlo conferma: "Ramsey e Dybala saltano Juventus-Roma"

Reduce da cinque vittorie consecutive, la Juventus ora deve superare l'ostacolo Roma per continuare la sua rincorsa in classifica e scavalcare proprio i giallorossi al terzo posto.

Andrea Pirlo durante la tradizionale conferenza della vigilia conferma le assenze di Ramsey e Dybala.

Il tecnico non si fida della Roma, ritenuta una delle squadre più forti del campionato italiano.

Pirlo poi analizza la gara d'andata, quando la Juventus era stata messa in grande difficoltà dalla Roma.

"Ho rivisto la partita d'andata: non mandavamo McKennie a saltare in area e facevamo battere i corner a Kulusevski, ora abbiamo scoperto che Kulusevski non è molto bravo a calciare i corner mentre McKennie è bravissimo in area. Rispetto alla gara di Roma sono cambiate tante cose. Adesso io e il mio staff conosciamo bene i nostri giocatori e cerchiamo di farli rendere tutti al meglio".