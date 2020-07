Piris su Totti: "Entrai nello spogliatoio in camicia, mi disse che non era un ufficio"

L'avventura di Ivan Piris alla ha avuto più bassi che alti, ma il terzino paraguaiano nella Capitale è cresciuto in fretta. Errori di gioventù in una piazza esigente, su cui ha potuto costruire la carriera.

In un'intervista concessa a 'Gianlucadimarzio.com', Piris - oggi in patria al Libertad - riavvolge il nastro al 2012/2013 trascorso in giallorosso svelando un simpatico aneddoto su Francesco Totti.

"Con Francesco non parlavo molto, ma lui era sempre vicino a tutti. Faceva spesso degli scherzi ed era il suo modo di dare forza a tutta la squadra". "La prima volta che entrai nello spogliatoio mi presentai vestito in camicia, molto elegante, e lui mi disse 'Questo non è un ufficio!'. Io rimasi sorpreso, quasi imbarazzato. Feci tre passi e lui scoppiò a ridere". "Nella prima partitella del ritiro in rimasi sorpreso dal fatto che Totti giocasse sempre di prima, con un tocco metteva il pallone sotto l'incrocio. Non gliel'ho rivisto fare a nessuno".

I tifosi della Roma non conservano ricordi dolcissimi di Piris, che a distanza di tempo fa ammenda.