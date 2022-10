Pioli applaude il Milan: "Vittoria meritata"

Il tecnico dei rossoneri ha parlato al termine della gara vinta contro la Juventus per 2-0: "Siamo stati squadra, a Londra ci siamo disuniti".

Il Milan dimentica il Chelsea, battendo la Juventus a San Siro. 2-0 per i rossoneri firmato Tomori-Brahim Diaz, utile a superare la sconfitta contro i Blues e raggiungere Napoli e Atalanta in vetta, in attesa delle partite di azzurri e nerazzurri del nono turno di campionato.

Nonostante diverse assenze importanti, tra cui quella di Maignan, il Milan non sbaglia il big match contro la Juventus, rialzando il proprio morale in vista del nuovo incontro a San Siro previsto martedì, stavolta nel ritorno di Champions contro il Chelsea.

"Oggi siamo stati squadra e abbiamo lavorato tanto tanto insieme, è una cosa che dobbiamo portare avanti in tutte le partite" ha evidenziato Pioli al termine della gara. "Una vittoria meritata"

Venti minuti di marca Juventus, poi il riscatto del Milan:

"Nei primi venti minuti non abbiamo messo tanta pulizia tecnica, ma le rincorse e il sacrificio fanno parte di tutte le partite. A Londra purtroppo ci siamo disuniti e ci siamo intimoriti dai nostri errori e dall'abilità del Chelsea. Dobbiamo portare avanti questa situazione perché sappiamo se lavoriamo così insieme abbiamo la qualità per portare a casa risultati positivi".

Grande prova di Brahim Diaz, autore del goal che ha chiuso la gara: