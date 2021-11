Al termine del derby contro l'Inter, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha analizzato la prova dei suoi ai microfoni di DAZN.

Dopo l'1-1, con il calcio di rigore trasformato dal grande ex Hakan Calhanoglu e l'autorete di de Vrij, il tecnico dei rossoneri è soddisfatto:

"Bicchiere mezzo pieno. Le partite ovviamente le prepari per vincere. La partita è stata complicata e difficile, i giocatori sono stati generosi. La prestazione è stata positiva contro una squadra molto forte, abbiamo dimostrato di essere forti anche noi".

La partita dell’anno scorso vi è servita per imparare e migliorare?

“È normale, guardate che differenza di età media c’è tra noi e l’Inter nell’undici titolare. Ora ci giochiamo le partite con più convinzione. L’Inter è sicuramente tra le più forti del campionato, qualche difficoltà ci sta, in alcune situazioni siamo stati più bravi noi e in altre più bravi loro”.

Pioli sottolinea la reazione dei suoi ragazzi dopo lo svantaggio iniziale con il calcio di rigore causato dal fallo di Kessie su Calhanoglu e trasformato dal turco:

L'allenatore del Milan ha parlato anche di Ante Rebic, tornato a disposizione dopo il periodo di stop:

"Il recupero di Rebic è importantissimo perché ha caratteristiche importanti per la squadra. C’era bisogno. A Leao abbiamo tirato il collo in queste settimane e si è visto che era meno brillante del solito anche se anche lui ha dato tutto per la squadra".