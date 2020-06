Pioli carica il Milan, ma annuncia: "Ibrahimovic non ci sarà contro la Roma"

Reduce dalla convincente vittoria ottenuta sul campo del , il si appresta a tornare in campo per affrontare una sfida che mette in palio punti pesanti per l’Europa. La compagine meneghina infatti, domenica pomeriggio ospiterà a San Siro la di Paulo Fonseca.

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa il match con i giallorossi e fatto il punto sulla condizione dei suoi uomini.

“Fa piacere tornare a giocare a casa nostra, ma è chiaro che è solo un parziale ritorno alla normalità. Speriamo di poter giocare il prima possibile davanti ai nostri tifosi”.

“Capello ha detto che oggi non ci sono nove punti tra Roma e Milan? Concordo con lui. Noi e Roma siamo abbastanza simili nei numeri e nelle prestazioni, questo dicono i dati che abbiamo. La classifica dice invece che siamo ancora abbastanza lontani, ma quello di domani sarà uno scontro diretto. Noi dobbiamo fare più punti possibili per migliorare la nostra classifica, sappiamo che quali saranno le difficoltà di questa partita ma abbiamo un’occasione per mettere sul campo le nostre qualità, che non sono poche”.

“Ogni partita è diversa dalle altre, molto dipende anche dall’atteggiamento degli avversari. Dovremo essere bravi a leggere i momenti e dovremo essere lucidi soprattutto quando ci sarà gran caldo. A Lecce siamo riusciti a palleggiare e ad accelerare, la Roma ha qualità ma può anche concedere degli spazi”.

“Ibrahimovic ha lavorato tanto e bene, ha fatto il primo allenamento con la squadra ma non è ancora pronto per giocare e quindi non ci sarà. Lavorerà anche domani, non verrà in panchina”.

“Rebic è un giocatore che può fare bene in tutte le posizioni dell’attacco, soprattutto se riesce a mantenere questa intensità fisica e mentale. Il suo è un bagaglio che si sta ampliando, è un ragazzo forte e generoso e queste caratteristiche fanno parte del nostro modo di giocare. Chi gioca con noi deve anche rincorrere, prima si recupera palla e prima si creano occasioni. Ha rincorso un terzino per settanta metri e questi sono atteggiamenti che ti fanno vincere le partite”.

“Cosa è cambiato rispetto alla Roma del girone di andata? Ci sono stati tanti passi in avanti e avremo l’occasione per dimostrare che siamo migliorati. Ci attende un calendario difficile, ma anche stimolante”.

“Castillejo sa abbinare quantità e qualità, deve assolutamente continuare così. E’ un giocatore che sa attaccare la profondità e che può solamente crescere ancora”.

“Ho battuto la Roma con un 7-1. Per me le partite perfette non esistono, ma in quella occasione ci siamo andati molto vicini. Adesso però quello che conta è la gara di domani, perchè c’è una classifica da migliorare e non abbiamo ancora vinto una partita con chi ci sta davanti. Tra le sfide importanti solo l’ ci ha messo sotto, avremo altre possibilità per dimostrare che siamo cresciuti”.

“Kjaer ci sarà se riuscirà a completare l’allenamento di oggi. Ha personalità ed è intelligente. Sono felice anche del recupero di Duarte, perchè è un ragazzo che ha belle qualità. Considerando il fatto che non avremo Musacchio abbiamo bisogno di tutti i giocatori”.

“Bennacer è un giocatore che nell’uno contro uno ha una fisicità incredibile e adesso sta migliorando anche nella gestione. Diventerà un calciatore di livello, sta crescendo tanto”.

“Il futuro di Donnarumma? E’ sereno ed è attaccato al Milan, prenderà la decisione migliore. Io non ho parlato con lui di questo, pensiamo solo al campionato, ma non lo vedo lontano da questo club”.