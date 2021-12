Pioli soddisfatto: "Un voto alto al Milan nel 2021"

Missione compiuta. Il Milan, impossibilitato a chiudere il 2021 in testa alla Serie A visto il titolo di Campione d'Inverno nelle mani dell'Inter già dopo il 18esimo turno, riesce comunque a chiudere dietro i cugini nerazzurri, al secondo posto e a -4 dalla vetta con un girone di ritorno intero in cui combattere per vincere lo Scudetto.

Se il Napoli è caduto a sorpresa al Maradona contro lo Spezia perdendo nuovamente il secondo posto, il Milan di Pioli ha messo da parte la sconfitta subita proprio contro i partenopei, superando la sorpresa Empoli per 4-2 in quel del Castellani grazie a Kessié, Florenzi, Theo Hernandez e l'ottima prestazione di Saelemaekers.

Ora due settimane di pausa per il Milan, che tornerà in campo il 6 gennaio contro la Roma: la prima gara del girone d'andata, dopo la sosta, servirà per dare continuità alla posizione in classifica e provare ad approffitare del primo passo falso, eventuale, da parte dell'Inter.

Stefano Pioli, tecnico del Milan, si è detto soddisfatto di vittoria e secondo posto al termine della sfida di Empoli:

"Oggi contava tornare a vincere, ne avevamo bisogno per la classifica e la nostra fiducia. Rimango convinto che col Napoli non meritavamo di perdere, ora dobbiamo gestire bene questa sosta perché avremo un gennaio importante".

Pioli saluta l'anno con soddisfazione:

"Al Milan dò un voto alto nel 2021, stiamo dimostrando di essere tornati competitivi. Proveremo a vincere, non sapremo quello che succederà. Il girone di ritorno sarà ancora più difficile, dobbiamo cercare di recuperare più giocatori possibili".

Ora tutti si aspettano tanto dal Milan, viste gli attacchi ai rossoneri al primo k.o:

“Fa parte del nostro percorso di crescita, si cresce anche attraverso le critiche. Siamo bravi ad isolarci e concentrarci sul nostro lavoro. Quello che dicono all’esterno ci interessa ma fino ad un certo punto".

Appuntamento a gennaio: il Milan proverà ad alzare l'asticella.