Pinsoglio, l'uomo spogliatoio della Juve: "Faccio ridere i compagni, non smetto mai"

Carlo Pinsoglio ha raccontato ai microfoni di 'Tuttosport' la sua vita alla Juventus: non solo le punizioni di Cristiano Ronaldo, ma anche il suo ruolo all'interno dello spogliatoio ed in generale nel mondo bianconero.

"Sono semplice, solare, alla mano. Mai niente di strano. Mi faccio voler bene per quello che sono. E poi faccio sorridere la gente, fin dal mattino con video scemi. E nello spogliatoio scherzo con tutti. Cerco di tirarli su. Io sono tifoso della Juventus da quando sono nato. Per me ogni gol è come se lo avessi segnato io. E’ sempre bello esultare con i compagni e la squadra, per certi versi lo considero un privilegio".