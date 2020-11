Gazzetta dello Sport - Piccinini paga l'errore su Perisic: verso la sospensione

Secondo il quotidiano, Rizzoli va verso la sospensione dell'arbitro di Parma-Inter e dell'addetto al VAR Maresca: potrebbero tornare a fine anno.

A due giorni di distanza fa ancora discutere il mancato intervento dell'arbitro Piccinini sul possibile rigore per l', per il fallo di Balogh su Perisic nel secondo tempo di San Siro.

Polemica alimentata anche dalle parole di ieri sera di Nicola Rizzoli, responsabile degli arbitri, che di fatto ha condannato l'errore del 'suo' direttore di gara.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', i vertici arbitrali hanno valutato negativamente la prestazione dell’arbitro e del VAR di Inter- , sabato sera a San Siro, così, a una settimana dal caso Giacomelli in - , si profila uno stop per Marco Piccinini, direttore di gara, e per Fabio Maresca ai monitor.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

I due arbitri, vista anche la sosta per le nazionali e l'unificazione tra direttori di A e di B, potrebbero tornare ad arbitrare nella massima serie sono a fine anno.