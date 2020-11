Rizzoli fa chiarezza: "Il fallo su Perisic è un rigore da punire"

Il responsabile degli arbitri spiega l'episodio discusso: "L'attaccante prende il tempo al difensore, che si trova dietro".

Il rigore non assegnato all' per il fallo commesso da Balogh su Ivan Perisic ha fatto discutere nel post-partita di Inter- , partita finita poi 2-2.

A fare chiarezza sull'episodio è intervenuto Nicola Rizzoli, responsabile degli arbitri a 'Sky Sport', riconoscendo l'errore.

"Balogh su Perisic è un rigore da punire: l’attaccante prende il tempo al difensore, che si trova dietro. Se il difensore utilizza le braccia per recuperare, è un rigore da punire. Il Var deve cercare le cose oggettive, qui di oggettivo ci sono la dinamica e un braccio che impedisce al giocatore di saltare. C’erano le condizioni per intervenire col Var. È un errore individuale".

Rizzoli si è anche soffermato sulle parole di Marotta, che ha chiesto maggior confronto.