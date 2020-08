PES 2021 Juventus Edition: oggetti, bonus e dettagli

Partner del titolo Konami, la Juventus avrà una propria edizione particolare per PES 2021: compreso il devastante Ronaldo contro l'Atletico.

Non solo FIFA 21, come ovvio, con la nuova stagione arriva anche PES 2021. A differenza del rivale di EA Sports, però, Konami ha deciso di rilasciare la sua nuova fatica tramite aggiornamento. L'attesa per gli amanti del titolo è comunque spasmodica, sopratutto per i tifosi della .

La società bianconera è infatti una dei partner di PES e per questo motivo sarà possibile per i suoi fans avere diverse possibilità in più legate alla Juventus nell'edizione 2021. Non solo l'edizione base, visto che il videogioco di Konami avrà anche diverse aggiunte a tinte zebrate.

PES 2021 Juventus Edition, che come il resto degli aggiornamenti del vecchio titolo Konami vedrà la luce il 15 settembre 2020, conterrà di fatto numerosi elementi a tema Juventus, incluso un giocatore della Serie Momento glorioso e un tema per il menu.

Il giocatore momento glorioso sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, precisamente il lusitano devastante del 12 marzo 2019, quello capace di eliminare l' grazie alla famosa tripletta in quel dello Stadium: statistiche migliorate per rispecchiare la prestazione in una partita storica. Le carte momento glorioso hanno in particolare un design unico basato sulle foto scattate proprio in quel match.

3000 monete Myclub aspettano i giocatori che acquisteranno PES 2021 Juventus Edition, alle quali si aggiungeranno anche Messi in prestito e il tema del protagonista del gioco, ovvero l'argentino, in caso di pre-ordine dell'edizione bianconera del nuovo gioco Konami.

In più nella Juventus Edition anche 3 coupon contratto per 30 settimane, un agente premium per 30 settimane, un tema con lo Juventus Stadium come protagonista, un tema del menu originale all'interno del gioco e una divisa digitale classica dei bianconeri.

La Club Edition con la Juventus come protagonista contiene l'intera squadra bianconera, inclusi molti giocatori riprodotti nel gioco usando gli effettivi tratti fisionomici. Nonchè la fedele riproduzione dello Stadium.