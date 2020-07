PES 2021 sarà un aggiornamento: data di uscita, prezzi e novità

PES 2021 sarà un corposo aggiornamento di PES 2020: Konami ha scelto di concentrarsi maggiornamente sul nuovo capitolo next-gen eFootball PES 2022.

L'emergenza Coronavirus ha ovviamente rallentato anche l'industria dei videogiochi e le cose si sono complicate soprattutto per le case di sviluppo che su cadenza annuale pubblicano i nuovi titoli sportivi.

E' il caso di FIFA e PES, che continuano a darsi battaglia ormai da anni. Il nuovo PES 2021 sarà però soltanto un corposo aggiornamento di PES 2020, come confermato da Konami, che preferisce concentrarsi maggiormente sullo sviluppo del nuovo capitolo next-gen dedicato alle nuove console PS5 e Xbox Series X.

PES 2021 sarà dunque sostanzialmente un aggiornamento del titolo già uscito lo scorso anno: saranno ovviamente riviste tutte le rose e le squadre, con una revisione di alcune caratteristiche generali.

Altre squadre

PES 2021 DATA USCITA

E' stata svelata la data di uscita ufficiale di eFootball PES 2021 Season Update, che sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC a partire dal 15 settembre.

PES 2021 PREZZI E BONUS PRE-ORDER

Le prenotazioni dell'aggiornamento sono aperte dalle 16:00 del 16 luglio 2020.

La Standard Edition avrà un costo di 29,99 euro venduto 'stand alone', dunque senza avere necessariamente il precedente capitolo: sarà disponibile sia in versione fisica che digitale, con qualche differenza dettati dai bonus del pre-ordine.

L'articolo prosegue qui sotto

La versione 'Partner Club', che presenta contenuti aggiuntivi dedicati a , , , o , costerà invece 34,99 euro.

Questi i bonus per il pre-order a tema dedicato alla squadra scelta:

Giocatore Momenti Iconici

Squadra completa da utilizzare in MyClub

Kit storico del club da applicare in-game

Tema menù in-game dedicato alla squadra

Tema menù console ed Avatar profilo (esclusiva PS4)

3 Contratti a settimana per 30 settimane

Agente Premium per 30 settimane

3000 Monete MyClub

Bonus Veterano in base alle ore di gioco sui capitoli precedenti

Lionel Messi in prestito per 10 partite

Tema eFootball PES 2021 Season Update

COSA CAMBIA SU PES 2021

Come annunciato dalla stessa Konami tramite un comunicato ufficiale, PES 2021 avrà tutte le caratteristiche proposte sul precedente capitolo, insieme ad altri contenuti di gioco. Tra questi ci sarà in esclusiva la modalità UEFA EURO 2020, con le 55 nazionali partecipanti al torneo e lo stadio di Wembley. Probabile qualche miglioria alle altre modalità già presenti come 'Diventa un Mito', 'Master League' e 'myClub'.

PES 2021 LICENZE

Sul fronte licenze PES 2021 fa registrare due importanti perdite: il titolo di Konami non avrà più la licenza ufficiale di, squadre con cui aveva precedentemente una partnership. I nerazzurri saranno dunque chiamati Lombardia NA, mentre i rossoneri avranno come nome Milano RN: neanche le divise saranno quelle ufficiali, mentre i nomi dei giocatori saranno quelli reali.