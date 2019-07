PES 2020: in copertina Messi, Pjanic, Gnabry e McTominay

PES 2020, gioco per console che oramai da anni si contende con FIFA lo scettro di simulatore del gioco di calcio più amato, nell'edizione che sta per uscire propone una importante novità, e non parliamo solamente dell'esclusiva riguardo l'utilizzo del nome (accordo trovato dal club bianconero con la Konami).

Sulla copertina del gioco, insieme a Lionel Messi, ci saranno lo juventino Miralem Pjanic, Gnabry del ed a sorpresa il giovane del Scott McTominay.





Here it is! The OFFICIAL reveal of our Global cover for #eFootballPES2020, which launches on September 10th! pic.twitter.com/er682J68ku