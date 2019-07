Partnership con Konami: la Juventus sarà in esclusiva su PES 2020

La Juventus ha stretto un accordo con Konami, la casa che produce la serie PES: “Sarà l’unico videogioco per consolle ad avere i diritti Juventus”.

Quello degli eSports è un fenomeno sempre più importante a livello globale. L’accuratezza raggiunta da diversi videogames rende l’esperienza di chi si approccia ad essi sempre più reale e gli straordinari passi in avanti fatti hanno portato anche diversi top club a siglare accordi con le case leader per la progettazione giochi.

L’ultima società in ordine di tempo ad annunciare una partnership importante in tal senso è stata la . Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, i bianconeri hanno svelato di aver stretto un accordo esclusivo con la Konami, ovvero con la casa che produce la famosissima serie PES.

“Juventus e Konami Digital Entertainment B.V. hanno annunciato oggi una partnership esclusiva e di lungo termine. Con questo accordo innovativo, eFootball PES series sarà l’unico videogioco calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP (Intellectual Property) Juventus, il che comprende l’uso esclusivo del nome della squadra, del logo e delle divise ufficiali. In più, il team di sviluppo di Konami avrà accesso ai giocatori per ricrearne i profili nel modo più preciso possibile, attraverso la tecnologia full-body 3D scan”.

Chief Revenue Officer di Juventus, Giorgio Ricci, ha spiegato cosa ha portato alla nascita di tale partnership.

“Questo accordo vede unirsi per il prossimo triennio due icone globali del calcio e dell’entertainment quali PES e Juventus e ci permetterà di essere sempre più a stretto contatto con i nostri fan più giovani e gli appassionati non solo di sport ma anche di e-sport”.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand and Business Development della Konami Digital Entertainment, non ha nascosto la sua soddisfazione per la trovata intesa.