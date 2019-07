Perugia-Roma: dove vederla in tv e streaming

La Roma va al Curi di Perugia per affrontare gli umbri, formazione di Serie B: di seguito tutte le informazioni utili su dove seguire la gara.

In attesa di tuffarsi completamente nella nuova stagione, già delineata dopo il sorteggio del calendario, la prosegue il proprio ciclo di amichevoli: tocca al , da quest'anno allenato da Massimo Oddo al posto dell'altro campione del mondo Alessandro Nesta, sfidare i giallorossi.

Si tratta della sesta amichevole precampionato per la Roma, la prima contro un avversario militante in o B: in precedenza la formazione di Paulo Fonseca ha affrontato e battuto in maniera piuttosto agevole il Trastevere, il Tor Sapienza, il Gubbio, il Rieti e la Ternana.

Dopodiché, una volta affrontato il Perugia, la Roma se la vedrà contro tre formazioni straniere: il , l' e il , che negli scorsi giorni ha ufficializzato la disputa dell'amichevole contro i giallorossi, in programma domenica 11 agosto.

Per quanto riguarda il Perugia, si tratta di un test indicativo delle ambizioni della squadra umbra, che nella scorsa stagione ha agguantato i playoff solo grazie all'esclusione del e che, nel prossimo campionato, vuole provare a riconquistare quella Serie A che manca ormai da 15 anni.

In questa pagina tutte le informazioni su Perugia-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PERUGIA-ROMA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Perugia-Roma DATA 31 luglio 2019, 20.30 DOVE Stadio Renato Curi (Perugia) TV Roma Tv STREAMING SkyGo

ORARIO PERUGIA-ROMA

L'amichevole precampionato tra Perugia e Roma, quinto impegno della formazione di Fonseca, si giocherà mercoledì 31 luglio, con calcio d'inizio in programma alle ore 20.30.

Il palcoscenico del match sarà il Renato Curi di Perugia, stadio della formazione di casa, dove la Roma non gioca una partita ufficiale dal campionato di Serie A 2003/2004.

Perugia-Roma, così come le due amichevoli disputate la scorsa settimana dalla formazione capitolina contro il Rieti e la Ternana, sarà visibile su Roma Tv, l'emittente ufficiale del club giallorosso.

Unica emittente tematica di una formazione di A visibile gratuitamente dai possessori del pacchetto Sport di Sky, Roma Tv si può trovare al canale 213 del satellite.

La gara amichevole del Curi tra Perugia e Roma sarà visibile, sempre da chi ha acquistato un pacchetto Sport di Sky, anche in : si potrà infatti seguire grazie al servizio SkyGo.

L'applicazione, che comprende i canali di Sky tra cui proprio Roma Tv, è disponibile attraverso vari dispositivi: si potrà quindi assistere a Perugia-Roma tramite pc, tablet oppure smartphone.

Contro il Perugia, 4-2-3-1 per Fonseca, che dovrebbe proporre Schick di punta, con Perotti, Pastore e Under alle sue spalle. A centrocampo Diawara e Cristante saranno i due mediani, mentre gli altri nuovi arrivati Mancini e Pau Lopez dovrebbero completare l'undici iniziale con Florenzi, Fazio e Kolarov.

PERUGIA (4-3-2-1): Leali; Rosi, Moscati, Falasco, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir; Buonaiuto, Capone; Iemmello. All. Oddo

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pastore, Perotti; Schick. All. Paulo Fonseca