Perù-Paraguay dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PERU'-PARAGUAY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Perù-Paraguay

Perù-Paraguay Data: 30 marzo 2022

30 marzo 2022 Orario: 01.30

01.30 Canale tv: Mola TV

Streaming: Mola TV

Nuovo appuntamento con la storia per il Perù, al momento al quinto posto nelle qualificazioni sudamericane per Qatar 2022: posizione da conservare, per potersi giocare l'accesso ai Mondiali nel playoff interzona contro una nazionale proveniente dal percorso asiatico.

Per farlo, la squadra di Gareca dovrà ottenere un risultato migliore o uguale rispetto a quello della Colombia, lontana un punto (21 vs 20) e di scena in Venezuela: 'Blanquirroja' attesa dal match casalingo contro il Paraguay, ormai fuori dai giochi.

Nell'ultima giornata è arrivata una cocente sconfitta di misura per Lapadula e compagni, battuti per 1-0 dall'Uruguay che ha festeggiato l'accesso diretto ai Mondiali dopo aver conquistato aritmeticamente la quarta posizione.

Successo inutile per 3-1 del Paraguay contro l'Ecuador già sicuro del pass: prova d'orgoglio che ha quantomeno interrotto una striscia di 7 partite senza successi.

Grazie a questa pagina rimarrete costantemente informati su Perù-Paraguay: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PERU'-PARAGUAY

Perù-Paraguay si giocherà nella notte italiana tra il 29 e il 30 marzo 2022 all'Estadio Nacional di Lima, capitale peruviana. Calcio d'inizio alle ore 01:30, l'arbitro sarà l'argentino Fernando Rapallini.

DOVE VEDERE PERU'-PARAGUAY IN TV

La sfida tra Perù e Paraguay potrà essere vista su smart tv grazie all'applicazione di Mola TV, servizio a cui basterà registrarsi per accedere al catalogo degli eventi.

PERU'-PARAGUAY IN DIRETTA STREAMING

Streaming di Perù-Paraguay disponibile sempre tramite l'app di Mola TV, scaricabile su smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android. Servizio accessibile anche dal browser del proprio pc.

PROBABILI FORMAZIONI PERU'-PARAGUAY

PERU' (4-3-3): Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Yotún, Peña; Flores, Lapadula, Cueva. Ct. Gareca

PARAGUAY (4-5-1): Silva; Rojas, Zárate, Balbuena, Torres; Medina, Florentín, Sánchez, Cubas, Ortiz; Enciso. Ct. Barros Schelotto