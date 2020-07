Perché Szoboszlai è il colpo perfetto per il Milan targato Rangnick

Giovane, dai costi ancora accessibili, estremamente duttile: Dominik Szoboszlai è il profilo ideale per il nuovo Milan.

Il cognome non è dei più semplici da scrivere ricordare ma dopo averlo visto giocare dimenticarsi di lui è praticamente impossibile: Dominik Szoboszlai è uno di quei talenti che ruba l’occhio e il cuore, che ti seduce ad ogni tocco di palla fino a farti innamorare. Un’infatuazione calcistica alla quale non ha potuto sottrarsi neanche Ralf Rangnick, nuovo architetto e progettista dell’ennesima ristrutturazione tecnica in casa .

Il 19enne centrocampista del , 21° nell'edizione 2019 di NXGN, è il nome in cima alla lista dei desideri del manager tedesco, che del gruppo Red Bull è ancora nominalmente Head of Sport and Development Soccer. Pur non avendo apposto la propria firma sul suo arrivo in , Rangnick conosce bene ‘Domi’, lo ha seguito da vicino in questa stagione e non è un caso se i contatti per portarlo al Milan si siano intensificati nelle ultime settimane.

La clausola da 24 milioni di euro non ingolosisce solo i rossoneri: la coda di pretendenti al talento ungherese, ‘svezzato’ da papà Zsolt (ex calciatore professionista), si è formata già da diversi anni e si allunga giocata dopo giocata. A maggio 2018 vi avevamo raccontato dell'interesse della Juventus per Szoboszlai, diventato di 'dominio pubblico' a gennaio 2019, grazie all'ormai celebre ‘lista della spesa’ dimenticata da Paratici in un ristorante milanese: e accanto ai nomi di Demiral, Zaniolo, Romero, Chiesa, Tonali e Milinkovic-Savic c’era anche quello di Dominik.

Ed è proprio al campione della che Szoboszlai, come raccontato in un’intervista a Goal, viene spesso accostato.

"Molti dicono che il mio stile di gioco è vicino a quello di Sergej Milinkovic-Savic e Toni Kroos. È bello sentirlo dire”.

Domi non ha la fisicità di Milinkovic-Savic ma come il serbo impressiona per il modo in cui riesce a destreggiarsi nello stretto nonostante le lunghe leve. Forse più calzante il paragone con il primo Kroos, che al e nei primi periodi al agiva da trequartista decentrato, partendo da sinistra per poi convergere e illuminare il gioco con la qualità dei suoi passaggi, proprio come Szoboszlai nel fluido scacchiere tattico di Jesse Marsch.

Duttilità, caratteristica fondamentale nella filosofia di calcio di Rangnick e che rende il profilo di Dominik ancor più interessante per il Milan: da esterno sinistro, con i suoi movimenti verso il centro può aprire praterie per le sovrapposizioni di Hernandez; da trequartista può agire dietro la punta centrale, come in Nazionale; ma può essere impiegato anche da mezzala, come nel periodo con Rose al Salisburgo, aggiungere qualità alla costruzione di gioco.

Ciliegina sulla torta, le sue incredibili doti balistiche: sui 12 goal realizzati in questa stagione con il Salisburgo 4 sono arrivati su punizione, ai quali va aggiunto il capolavoro in Nazionale contro la Slovacchia.

Dopo lo stop forzato causa COVID il suo rendimento in termini realizzativi è cresciuto esponenzialmente: 8 goal e 8 assist in 11 partite, a dimostrazione di essere ormai assolutamente fuori categoria per il calcio austriaco.

Per costi, caratteristiche, potenziale e ‘background’ Dominik Szoboszlai rappresenta l’investimento perfetto per il nuovo Milan. Un affare da non lasciarsi scappare…