Perché Lazio-AZ Alkmaar si gioca di martedì?

I biancocelesti giocano l'andata degli ottavi di finale di Conference League all'Olimpico: calcio d'inizio martedì, e non giovedì come al solito.

La Lazio vince contro il Napoli al "Maradona" e si proietta nel migliore dei modi all'impegno europeo di Conference League contro l'AZ Alkmaar, turno valido per l'andata degli ottavi di finale della competizione.

I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno superato agli spareggi il Cluj e hanno trovato gli olandesi ai sorteggi: un accoppiamento non semplice che, però, visto l'approccio della serata napoletana può essere risolto.

Con un calendario "atipico", però: perché Lazio-AZ Alkmaar non si giocherà di giovedì, come accade di solito per le sfide di Conference League, ma di martedì. Perché? Ricostruiamo la vicenda.

PERCH É LAZIO-AZ ALKMAAR SI GIOCA DI MARTED Ì?

Com'è noto, però, sia Conference League che Europa League si giocano di giovedì: ed essendo lo "Stadio Olimpico" la sede delle gare casalinghe dei biancocelesti e dei giallorossi si è applicata la norma che prevede che va data la precedenza, nel caso specifico, alla sfida di Europa League, e quindi a Roma-Real Sociedad, a causa della vittoria della Conference League dell'anno passato.

Per questo motivo la Lazio è stata costretta ad anticipare il match contro l'AZ Alkmaar a martedì 7 marzo 2023, lasciando lo slot di giovedì 9 marzo 2023 alla Roma.