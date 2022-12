Dibu Martinez, l'eroe senza filtri: dalle provocazioni al gestaccio alla premiazione

Le sue parate nel finale sono state decisive per la vittoria finale: le ha celebrate a modo suo, tra balletti e gesti da censura.

Emiliano Martinez non è un eroe come tutti gli altri. Non solo perché fino al giugno 2020 non aveva mai combinato nulla in carriera e oggi si ritrova con un Mondiale vinto da protagonista, così come la Copa America di un anno e mezzo fa.

Dibu è stato fondamentale ancora una volta con le sue parate: memorabile quella su Kolo Muani all’ultimo respiro nei supplementari, ma anche quella su Coman ai calci di rigore. Festeggiato con la camminata arrogante resa celebre da Conor McGregor e ripresa anche da Sergio Ramos.

Anche sull’errore di Tchouaméni, comunque, c’è la sua impronta: lo fa innervosire, gli allontana il pallone, si prende il richiamo dall’arbitro. Ma alla fine ha ragione lui.

Il punto più alto - o basso, a seconda dei punti di vista - arriva nel momento della premiazione: riceve il guanto d’oro, lo alza al cielo e poi lo posiziona in un altro posto. Senza filtri. Prendere o lasciare. L’Argentina di sicuro prende sempre.