Perché Dybala non gioca nell'Argentina: la spiegazione di Scaloni

Il commissario tecnico dell'Albiceleste ha parlato in conferenza stampa dell'attaccante della Roma, che non ha ancora esordito ai Mondiali in Qatar.

Due gare, 180 minuti giocati. Nemmeno uno per Paulo Dybala. La ‘Joya’ non è ancora sceso in campo in Qatar con l’Argentina. L’attaccante della Roma non è stato impiegato dal commissario tecnico Lionel Scaloni nelle sfide contro Arabia Saudita e Messico.

Incalzato dalle domande dei cronisti proprio sul numero 21 giallorosso e il mancato utilizzo finora, il ct dell’Albiceleste ha parlato di Dybala nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Polonia:

"Se sta fuori, è una decisione solo tecnica. Paulo sta bene, sta sostenendo il gruppo da fuori. Ovviamente avrebbe voglia di giocare di più, ma non è detto questo non accada nelle prossime partite del Mondiale”.

Nessun problema fisico, dunque, per Paulo Dybala, ma una motivazione solo di carattere tecnico dietro alle due panchine di fila in Qatar.

Sotto la guida di Scaloni, Dybala ha totalizzato 21 presenze, di cui 9 da titolare e 12 da subentrato, restando in panchina per 90 minuti in 9 casi, gli ultimi due proprio in Qatar nella competizione iridata in corso.

L’ex calciatore della Juventus è al momento indietro nelle gerarchie del commissario tecnico dell’Argentina: toccherà a lui scalarle e convincerlo a mandarlo in campo, magari già a partire nella sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi contro la Polonia del compagno di squadra Zalewski e di Lewandowski.