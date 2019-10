Perché Barcellona-Real Madrid è stata rinviata?

Inizialmente in programma il prossimo 26 ottobre, il Clasico Barcellona-Real Madrid è stato ufficialmente rinviato per motivi di ordine pubblico.

E' ufficiale il rinvio di -. La federazione spagnola ha deciso di annulare il Clasico in programma inizialmente sabato 26 ottobre alle ore 13.

Segui live la Liga su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Il motivo è legato alla difficile situazione che si sta vivendo in Catalogna in seguito all'ennesima protesta indipendentista scatenatasi negli ultimi giorni.

Inizialmente si era pensato di disputare la partita a campi invertiti, quindi al Santiago Bernabeu di Madrid, ma il Barcellona si è opposto fermamente a questa ipotesi.

PERCHE' BARCELLONA-REAL MADRID E' STATA RINVIATA?

Da ormai diversi giorni la Catalogna è totalmente nel caos per le proteste contro le condanne per Oriol Junqueras e gli altri leader indipendentisti. Migliaia di persone si sono riversate in stada per partecipare allo sciopero generale, che ha portato anche alla cancellazione di oltre 40 voli.

Per questo motivo la federazione spagnola ha preso la decisione di rinviare definitivamente il Clasico. Troppo pericoloso giocare una partita così importante a Barcellona nelle condizioni attuali, anche perché la manifestazione dovrebbe raggiungere il suo apice proprio il 26 ottobre, il giorno in cui era in programma Barcellona-Real Madrid.

QUANDO SI RECUPERA BARCELLONA-REAL MADRID?

Non c'è ancora una data definitiva, ma il Clasico sarà quasi sicuramente recuperato a dicembre. In un primo momento era stato proposto giorno 18 dicembre, che però è mercoledì. Quindi la ha proposto di giocare Barcellona-Real Madrid sabato 7 dicembre per non penalizzare ascolti e visibilità. Entro lunedì 21 ottobre i due club sono chiamati a trovare un accordo sulla data del recupero.