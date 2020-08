Percassi aspetta Ilicic: “Spero di rivederlo in campo ad inizio campionato”

Antonio Percassi parla alla vigilia della sfida di Champions League tra Atalanta e PSG: “A volte non mi sembra vero, ma dietro c’è un grande lavoro”.

L’appuntamento con la storia è stato fissato da tempo e l’ ha tutte le intenzioni di presentarsi in perfetto orario. La compagine orobica mercoledì sera affronterà il in un match che metterà in palio l’accesso alle semifinali di .

Gli uomini di Gasperini, dopo le eliminazioni patite da e , saranno chiamati a tenere alto il nome del calcio italiano nella massima competizione continentale per club.

Lo sa bene anche Antonio Percassi che, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha svelato di sentirsi stranito ma anche orgoglioso per quello che è il compito che la sua squadra si è guadagnato.

“Dispiaciuto per Juventus e Napoli, anzitutto. Ma ha detto bene lei: stranito perché è incredibile, e orgoglioso. Dunque responsabilizzato: dovremo cercare di fare una bella figura, contro uno squadrone”.

Dietro lo straordinario cammino dell’Atalanta si nasconde un lavoro incredibile.

“Guardi, a me a volte non sembra ancora vero. Però poi, se razionalizzo, ci vedo dietro tante cose: una struttura societaria che mio figlio Luca sta valorizzando, un grande lavoro dello staff tecnico e giocatori super per il loro comportamento, non solo in campo”.

Il PSG dovrà rinunciare a Verratti e Di Maria e anche Mbappé è in fortissimo dubbio, ma anche la Dea dovrà fare i conti con le assenze di Gollini ed Ilicic.

“Facciamo le dovute proporzioni: il Psg ha tanti fenomeni, per noi sono due assenze pesantissime. Anche se Muriel e Malinovskyi finora hanno fatto molto bene”.

Percassi ha speso parole di grande affetto per Ilicic. Il giocatore è ancora in Slovenia per risolvere alcune questioni personali.

“Lo chiamerò prima e dopo la partita: come se dovesse giocarla anche lui. E spero di rivederlo in campo per l’inizio del prossimo campionato. Anzi, ci credo”.

Tra i grandi segreti dell’Atalanta c’è anche Gasperini. Il futuro del tecnico sarà ancora tinto di nerazzurro.