Lorenzo Pellegrini non riesce proprio a riprendersi completamente dal problema al quadricipite che lo aveva già fermato a dicembre. I nuovi esami post problema nel riscaldamento della gara vinta contro il Cagliari, hanno infatti confermato il risentimento sulla stessa cicatrica del vecchio infortunio.

Pellegrini aveva dovuto rinunciare alla sfida del 22esimo turno contro il Cagliari - risolta dal nuovo arrivato Sergio Oliveira dal dischetto - dopo aver accusato un problema nel riscaldamento, in seguito ad un tiro. Esami strumentali e conferma che il capitano della Roma è riuscito a fermarsi in tempo prima di peggiorare la situazione.

Trascinatore della Roma di Mourinho, ma reduce dall'errore dal dischetto contro la Juventus nell'ultima gara di Serie A giocata, Pellegrini ha segnato nove reti in stagione nelle varie competizioni, risultando tra i giocatori maggiormente decisivi per le sorti della formazione giallorossa.

QUANDO RIENTRA PELLEGRINI?

Il centrocampista della Roma sarà nuovamente a disposizione di Mourinho dopo la sosta. I giallorossi non potranno contare su di lui per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, nonchè per la 23esima giornata contro l'Empoli. La speranza per il tecnico è quella di riaverlo il 6 febbraio contro il Genoa.

Pellegrini ha già saltato per infortunio muscolare le partite contro Bologna, Inter, Spezia, Atalanta e Sampdoria relative alla Serie A, ma anche quelle contro CSKA Sofia e Bodo/Glimt in Conference League. Senza di lui la Roma ha fatto registrare due sconfitte, due pareggi e tre vittorie.