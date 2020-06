Pellegri vuole la sua rivincita: "Non gioco da due anni, dicono che sono finito"

Il classe 2001 del Monaco è fermo ormai da due anni: "Ho fatto due anni di infortuni, la prossima stagione deve essere la mia".

45 minuti contro l'Angers nel settembre 2018, poi una panchina il 25 agosto 2019 contro il . Nient'altro. Il calvario di Pietro Pellegri è terminato, dopo due lunghi anni di infortuni continu che ne hanno limitato il rendimento.

Ai canali ufficiali del il classe 2001 ex , arrivato nel Principato a gennaio 2018, ha raccontato tutti i momenti difficili passati negli ultimi 24 mesi e la sua voglia di rivincita.

"La prossima stagione deve essere la mia, basta chiacchiere, ho lavorato bene. Ho fatto due anni di infortunio, a pensarci mi viene il nervoso nello stomaco. Il calcio è la mia vita, sto facendo solo allenamenti, è stressante".

Pellegri è pronto a tornare in campo per riprendersi un posto nel Monaco, che su di lui ha investito oltre 20 milioni di euro, e prendersi una rivincita nei confronti di chi lo dà per finito.