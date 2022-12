Pelé e Maradona eterni: quella volta che palleggiarono insieme in diretta tv

Nell'agosto 2005, Pelé e Maradona si incontrarono nella trasmissione 'La Noche del Diez': canti, abbracci e palleggi rimasti nella storia.

Alla fine anche Pelé ci ha lasciati, poco più di due anni dopo Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020: i due, da sempre al centro di una storica rivalità, ebbero modo di deliziare i cultori del calcio in un'apparizione televisiva rimasta nella storia.

Il 16 agosto 2005, nel programma 'La Noche del Diez' condotto dal 'Pibe de Oro' argentino, Pelé fu l'ospite d'eccezione della prima puntata e si prestò ad un siparietto oggi ricordato col sorriso sulle labbra dai tifosi di entrambe le 'fazioni'.

Maradona, infatti, ammise di voler realizzare il suo sogno: fare qualche palleggio con Pelé, che acconsentì subito senza troppe cerimonie. Gli infiniti scambi, avvenuti di testa, sono già una pietra miliare della storia di questo sport, il manifesto perfetto della sua essenza più pura.

Quella fu anche l'occasione per mettersi a nudo, per eliminare una volta per tutte le scorie di una faida esistita soltanto per volere del popolo, e non di certo dei diretti interessati. Pelé e Maradona si confidarono e addirittura cantarono insieme, al suono della chitarra del brasiliano: una scena che, purtroppo, non potrà più essere replicata.