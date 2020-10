Peeters sugli allenamenti alla Juventus: "Ci dicono di stare attenti con Ronaldo"

Peeters, centrocampista dell'Under 23, racconta gli allenamenti con la Juventus: "Ronaldo è un grande capitale del club, bisogna stare attenti".

Ha debuttato in prima squadra qualche settimana fa negli ultimi minuti di - diventando così il primo giocatore belga a vestire la maglia bianconera.

Daouda Peeters però al momento resta aggregato all'Under 23, da dove spera di spiccare definitivamente il volo come racconta in un'intervista rilasciata in patria a 'RTFB'.

"Quando a 18 anni, dopo sei mesi alla , è arrivata la Juventus pensavo fosse uno scherzo. La prima volta che entri nello spogliatoio è uno shock, sembra che i giocatori siano appena usciti dalla . Io sono nell'Under 23 però mi alleno tutti i giorni con loro".

Uno di loro è ovviamente Cristiano Ronaldo, sul quale non mancano particolari raccomandazioni da parte dello staff tecnico per evitare spiacevoli incidenti.

"La prima volta ci siamo incontrati in palestra, lui era su una macchina. Mi ha salutato e mi ha fatto domande sul e sulla Guinea. In allenamento lo staff ci dice di stare attenti, Cristiano Ronaldo è un grande capitale del club. Un giovane vuole mettersi in mostra e lasciare il piede....ma bisogna stare attenti".

Peeters infine racconta il suo rapporto con alcuni dei campioni bianconeri, da capitan Chiellini all'ormai ex Pjanic.