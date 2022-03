I giocatori di movimento non segnano? Dal dischetto Filippo Pavoni, che nella vittoria della Clivense, club nato dalle ceneri del Chievo Verona, ha segnato due rigori nel 5-0 finale. La particolarità è ovviamente il suo status di portiere nella formazione di Allegretti, che continua a volare verso la promozione in Seconda Categoria.

Pavoni ha così cambiato la storia stagionale dei rigori, visto e considerando che prima delle due realizzazioni contro l'Edera Veronetta, avevano fallito dagli undici metri sia Inzerauto, sia Vestenanova, che De Martiis. Dal dischetto dunque il classe 1999, che sale a quota due reti in una sola giornata.

Sale invece a 47 punti in graduatoria il club di Pellissier, a +7 sul Borgo San Pancrazio, che dovrà però scendere in campo nella giornata di lunedì contro l'Atletico Squarà. A completare il successo della Clivense lre reti di Inzerauto, Mehmedi e Davì.

Al comando del Girone B di Verona, all'interno dell'ultima serie del calcio italiano, ovvero la Terza Categoria, la Clivense punta ad ottenere la promozione nelle prossime settimane, così da continuare a costruire la rinascita del Chievo, scomparso dopo due decenni di gloria tra Serie A e B.

Pavoni, tra l'altro, ha fatto parte proprio delle giovanili del Chievo, sin dal 2016, fino ad essere inserito in panchina dalla prima squadra nelle gare del 2017 contro Crotone, Udinese, Lazio e Juventus. Non è però mai riuscito a scendere in campo con la maglia gialloblù tra i professionisti.

Il 22enne estremo difensore entra così nel club dei portieri goleador: insieme a lui veri fenomeni del calcio mondiale del passato come Rogerio Ceni e Chilavert, ma anche italiani capaci di segnare su azione come Taibi, Rampulla ed Amelia. Tutti passati alla storia del pallone negli ultimi due decenni.