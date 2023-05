Paura per il Benevento: il pullman della squadra assaltato in autostrada

Un grave episodio di violenza è accaduto sabato al ritorno del Benevento a casa dopo la sconfitta patita sul campo del Cittadella.

Un assalto in piena regola. Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti sabato dalla squadra del Benevento. La compagine campana stava facendo ritorno a casa dopo la sconfitta per 3-1 subita sul campo del Cittadella, quando sul tratto autostradale Bologna-Firenze è accaduto l’impensabile.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, il pullman del Benevento è stato affiancato da alcuni furgoni a nove posti e attaccato da individui che lo hanno colpito con spranghe di ferro sporgendosi dai finestrini e lanciando oggetti contundenti di vario tipo.

Il mezzo ha riportato danni ai vetri esterni, mentre fortunatamente hanno resistito quelli interni. Una folle aggressione che poteva portare portare a conseguenze molto gravi, soprattutto se si pensa che il tutto è avvenuto in piena velocità e mentre altri veicoli transitavano sullo stesso tratto, con il rischio che si verificassero dunque incidenti e collisioni.

Secondo quanto trapelato, autori dell’assalto sono stati sostenitori della squadra sannita evidentemente delusi dopo una sconfitta che ha quasi condannato la squadra alla retrocessione in Serie C.

In realtà, i piani originari prevedevano che il Benevento dovesse far ritorno a casa in treno, ma gli enormi ritardi registrati nel corso della giornata sulle linee tra Milano e Roma, hanno fatto propendere all’ultimo momento per un cambio di programma e per l’utilizzo dunque del pullman.

Dopo una ventina di minuti dall’inizio dell’assalto è intervenuta la Polizia che ha poi scortato il mezzo fino al rientro in città.

Fortunatamente non sono stati segnalati feriti.