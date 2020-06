Pasalic ammonito da diffidato: salterà Atalanta-Lazio

Mario Pasalic ammonito durante Atalanta-Sassuolo: il centrocampista croato era diffidato e scatterà dunque la squalifica per Atalanta-Lazio.

Un cartellino giallo tanto pesante quanto ingenuo per Mario Pasalic, autore di un duro intervento su Kyriakopoulos e ammonito dal direttore di gara durante -: per il centrocampista croato scatterà la squalifica.

Sul risultato di 3-0 l'ex rimedia un'ammonizione evitabile, che lo costringerà a saltare Atalanta-, delicatissima sfida sia per la corsa Scudetto che per la corsa Champions. Il centrocampista nerazzurro era infatti diffidato e resterà ai box.

La Dea tornerà in campo tra soli tre giorni per il 27° turno ancora tra le mura amiche: questa volta a Bergamo arriverà la seconda della classe, una Lazio lanciatissima nella rincorsa alla per una sfida che si preannuncia spettacolare.