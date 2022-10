Le parole di Pablo Marì dopo l'aggressione: "Io e la mia famiglia stiamo bene, grazie per il sostegno"

Il difensore del Monza rompe il silenzio con un post su Instagram: "Condoglianze ai familiari e agli amici della vittima".

Pablo Marì, difensore del Monza in prestito dall'Arsenal, è una delle sei persone aggredite con un coltello in un centro commerciale di Assago nella giornata di ieri: ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla schiena che gli impedirà di scendere in campo almeno per i prossimi due mesi.

Ciò che più conta, però, sono le condizioni di salute dello spagnolo, non in pericolo di vita: con un post pubblicato sul suo account Instagram ha ringraziato chi gli ha offerto la propria vicinanza, senza dimenticare gli altri feriti e Luis Fernando Ruggieri, la vittima di questo folle agguato che ha sconvolto l'opinione pubblica.

"Dopo il difficile momento che abbiamo vissuto ieri, io e la mia famiglia vogliamo comunicare che, fortunatamente, stiamo bene e vogliamo ringraziare per i tanti messaggi di affetto e sostegno che stiamo ricevendo.

Siamo vicini ai familiari ed agli amici della vittima a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Auguriamo una pronta guarigione anche alle altre persone ferite".

Una vicenda che, naturalmente, ha scosso enormemente i suoi compagni di squadra del Monza: in primis Matteo Pessina, legato a Pablo Marì da un grande rapporto d'amicizia.

"Noi, Pablo - si legge in uno stralcio della lettera pubblicata su Instagram dall'ex Atalanta -, ci conosciamo da pochi mesi, ma ai ragazzi come te è difficile non legarsi subito. Sei entrato nel nostro spogliatoio in punta di piedi, con la professionalità e l’esperienza che solo i grandi uomini portano con sé. Fin da subito ti sei messo a disposizione di tutti, regalando ad ognuno di noi un sorriso e una parola di conforto nei momenti più bui e difficili. E oggi, siamo noi qui, tutti insieme a combattere e a stringerci attorno a te. Proprio come tu hai fatto sempre per noi. Lotteremo insieme a te e con te questa battaglia, con il sorriso e la forza che ci hai sempre dato. Sei una roccia, ti aspettiamo qui!".

Uno stato di shock generale all'interno della rosa brianzola che potrebbe portare la Lega ad optare per il rinvio del match di lunedì sera contro il Bologna, come annunciato dall'amministratore delegato Adriano Galliani.